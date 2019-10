Wil (81) verliest dierbare armband tussen paprika’s van Albert Heijn: ‘Zo blij dat ik hem terug heb’

Na een bezoek aan winkelcentrum De Bongerd twee weken geleden ontdekte ze het: haar armband was weg. ,,Ik was heel verdrietig. ‘Wil je een nieuwe?’, vroeg m'n man. Natuurlijk niet. Ik wilde alleen deze. Die armband is zó belangrijk en van zo'n grote waarde.”

Grote cadeau van haar man

Kamphuis was radeloos. Want dat sieraad was nooit eerder zo belangrijk als de laatste tijd. Met haar man gaat het bergafwaarts. Hij is begin dit jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een bacterie in zijn bloed. Loopt slecht, eet niet meer goed en vergeet veel. ,,Het gaat niet zo goed. Dat sieraad was zijn grote cadeau aan mij. Het is dus een heel belangrijke armband. Ik wil niet zonder, moest en zou hem terugvinden.”