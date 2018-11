Ziekte van Lyme maakt jonge onderneemster Lotte (20) alleen maar sterker

Al op jonge leeftijd klopte ze aan bij de dokter. Zomaar, uit het niets, traden er verlammingsverschijnselen op in haar gezicht. ,,Ik kon niet eens meer gewoon eten en drinken." Na veel onderzoek kwam er 'iets' uit: Lotte had de ziekte van Lyme. Ze was gebeten door een teek die besmet was met de bacterie die de ziekte veroorzaakt. ,,Het vreemde was dat we daar nooit iets van hebben gemerkt. Vermoedelijk ben ik op mijn hoofd gebeten.’’



Die hele zomervakantie was een aaneenschakeling van ziekenhuisbezoeken. Pas in de herfst kon ze naar groep vijf. ,,Dat lukte, maar ik had ook gedragsproblemen. Ik moest mezelf opnieuw leren kennen.’’