Eredivisie lonkt voor De Graafschap, Barreto in tranen en krijgt Vitesse de fanatieke aanhang in het gareel?

Vitesse opent deur naar play-offs voor Heerenveen: duel in GelreDome ontsierd door rookbom

ARNHEM - Vitesse heeft de weg naar de play-offs om Europees voetbal opengezet voor Heerenveen. De Arnhemse club ging na een zwak optreden in GelreDome met 2-1 onderuit tegen de Friezen, die zo stijgen naar de achtste plek in de eredivisie. Het duel in GelreDome werd ontsierd vanwege een rookbom, gegooid door aanhangers van de Gelderse club.

8 mei