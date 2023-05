1 minuut: iedereen mag bij de provincie Gelderland meepraten, maar dat moet wel snel

Een idee over wat de provincie Gelderland de komende vier jaar allemaal moet gaan doen? Dan is er zaterdag de kans om mee te praten met de coalitie-in-wording van BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie. Snel kunnen praten is dan wel handig.

Of het nu in de gemeenteraad is, de Provinciale Staten of de Tweede Kamer: regelmatig is er onvrede bij oppositiepartijen die vinden dat de regerende partijen alleen maar kijken naar hun eigen standpunten en niet serieus willen luisteren naar de inbreng van anderen.

Om dat in ieder geval een beetje voor te willen zijn, nodigen vijf Gelderse partijen die samen een coalitie willen vormen, iedereen uit om mee te praten. Dat kan zaterdag vanaf 10.00 in het provinciehuis in Arnhem. Andere politieke partijen en betrokken burgers en organisaties kunnen dan in een bijdrage van ‘ongeveer 1 minuut’ hun prangende standpunten delen.

,,Zie het als een uitgestoken hand”, zegt Rik Loeters, leider van de BoerBurgerBeweging, de grootste partij die momenteel aan tafel zit bij de coalitieonderhandelingen. Samen met VVD, CDA, SGP en ChristenUnie probeert de BBB een coalitie in Gelderland te vormen. ,,We willen graag luisteren naar anderen om te kijken of er punten zijn die we niet op ons netvlies hebben staan.”

Partijen al bestookt met punten

De laatste maanden zijn de politieke partijen in Gelderland al bestookt door tal van belangenorganisaties die hun punten voor de komende vier jaar hebben gedeeld. Veel van die organisaties zullen er vermoedelijk zaterdag opnieuw zijn. Heeft het dan wel nut?

Dirk Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gelderland denkt van wel. ,,Vier jaar geleden hebben we een soortgelijke bijeenkomst gehad, maar toen best ver in het einde van de formatie. Daarom is er ook weinig mee gedaan in het uiteindelijke coalitieakkoord. Daarom is het goed dat we nu in een vroeg proces dit gesprek aangaan. Zodat er nog veel mee kan gebeuren.”

Belangrijker dan ooit?

Het gesprek is volgens Vreugdenhil deze keer misschien wel belangrijker dan vier jaar geleden, ook omdat van de linkse vleugel met PvdA, GoenLinks, SP en Volt geen enkele partij meespreekt over de coalitie. ,,Laat ik voor mezelf spreken: voor mij is het belangrijk dat gesprek nu aan te gaan. Juist in deze coalitie waarin we niet alles willen dichttimmeren, is het goed hier open voor te staan.”

Vreugdenhil beseft ook dat er voor inspraak zaterdag niet heel veel tijd is. ,,Ja het is vrij kort, maar allicht geeft een inspraak ook aanleiding om met iemand langer door te spreken.”

De vijf partijen hopen voor de zomer een coalitieakkoord te kunnen presenteren.