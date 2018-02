117 miljoen voor afvoer gevaarlijk kernafval Petten

Het kabinet trekt dit jaar 117 miljoen euro uit om gevaarlijk radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen. Het gaat om 1.500 vaten, waarvan een deel is gaan roesten.

Dat blijkt uit een brief die vicepremier en minister van Landbouw Carola Schouten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De uitgave volgt na jarenlang getouwtrek over wie de rekening moet betalen. Het nucleaire bedrijf NRG gebruikt de reactor in Petten voor de productie van medische isotopen waarmee kankerpatiënten worden behandeld. Het lukt NRG niet om alle kosten voor de verwerking van het kernafval zelf op te brengen. Daarom springt het Rijk nu bij.

Het megabedrag is nodig om de vaten van het Noord-Hollandse Petten naar Vlissingen te vervoeren, waar het kernafval veilig kan worden opgeslagen. Ook wordt het geld gebruikt om gebouwen bij de kernreactor in Petten te ontmantelen.

Verbeteren

,,Deze problematiek speelt al jaren", zegt minister Schouten. ,,Door deze bijdrage kunnen we de positie van de regio verbeteren." Of de komende jaren nog meer door het kabinet moet worden bijgelegd, is nu nog onduidelijk.

Vorig jaar bleek al dat de kosten voor de afvoer van het kernafval flink oplopen. Het is afkomstig van experimenten met kernenergie die voor 2001 zijn gedaan. Ruim 1.500 vaten moeten minutieus worden onderzocht en verwerkt, voordat ze naar de nieuwe opslag in Vlissingen kunnen worden vervoerd. Een deel van de vaten is gaan roesten, waardoor het extra gevaarlijk is om ze naar Zeeland te transporteren. De kosten om dit veilig te doen, blijken torenhoog.

Het bedrag van 117 miljoen euro komt uit een fonds voor de regio, waarvoor minister Schouten verantwoordelijk is. In dat fonds - dat door het kabinet-Rutte III is ingesteld - zit in totaal 950 miljoen euro. Daarvan gaat 30 miljoen euro naar Caribisch Nederland en zo'n 40 miljoen euro naar ruimtecentrum ESTEC in Noordwijk.