22 miljoen extra voor aanpak lerarentekort

Dat zei minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag tijdens een debat over leraren. ,,Voor dit moment biedt het ruimte om gericht aan de slag te gaan'', aldus Slob. Hij zegt voor de regionale aanpak steun te hebben van de wethouders van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de Randstad worden de gevolgen van het lerarentekort nu al gevoeld.



Als er niks gebeurt, is er in 2022 een tekort van 4100 fulltime leraren. In 2027 zou dat zelfs oplopen naar 11.000. Verwacht wordt dat in de grote steden de problemen het grootst worden. In hoofdstad Amsterdam dreigt in 2027 een tekort van bijna 18 procent.