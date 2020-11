300 euro bonus voor iedere politiemedewerker

Politievakbonden ANPV en de Nederlandse Politiebond (NPB) reageren positief op de eenmalige uitkering. ,,Het is echt even een opsteker voor politiemensen en is meer dan terecht”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,Maar we willen wel benadrukken dat dit uit de eigen politiebegroting komt. Het kabinet en Grapperhaus maken hier mooie sier mee, maar dit is politiegeld en geen kabinetsgeld.”



De ANPV vindt het een prima geste. ,,Het doet recht aan de stap naar voren die de collega’s het afgelopen jaar in de maatschappij hebben gedaan”, laat een woordvoerder weten. Ook in de hoogte van het bedrag kunnen de bonden zich vinden. Volgens de NPB gaat het niet alleen om het bedrag, maar ook de motivatie die eronder ligt. “Er wordt buitengewoon goed gepresteerd door politiemensen binnen deze gezondheidscrisis, met onwaarschijnlijk lange diensten en veel geweld”, zegt voorzitter Struijs. ,,En daarvoor hadden ze het ook al moeilijk.”



De NPB zegt veel positieve reacties binnen te krijgen, maar proeft ook wantrouwen richting kabinet over de uitkering. ,,Politiemensen lopen met vragen rond waar dit geld vandaan komt”, stelt Struijs. ,,’Het is toch geen trucje om de cao-onderhandelingen af te kopen?’, heb ik al gehoord.” Volgens Struijs komt het geld uit een ‘beloningspotje’ binnen de politie. “Kregen we maar een coronabonus van het kabinet.”