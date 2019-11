460 miljoen euro extra voor onderwijs, landelijke staking van de baan

Scholen krijgen nog dit jaar eenmalig 300 miljoen euro extra, gelijk verdeeld over het basis- en voortgezet onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden voor begeleiding van zij-instromers en onderwijsinnovatie. Daarnaast komt er 97 miljoen euro bij voor werkdrukverlichting. In de komende twee schooljaren komt er 382,5 miljoen euro beschikbaar, nu is dat 333 miljoen euro. Extra geld voor werkdrukverlichting was overigens al beloofd, maar is nu naar voren gehaald. ,,We zijn blij dat er onder druk van de staking toch extra geld komt voor de sector", aldus Ingrid Doornbos van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ,,We zien met deze investeringen voldoende aanknopingspunten om verder te gaan. Daarom annuleren we de staking van woensdag.”