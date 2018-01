50Plus op de helft voor referendum aflosboete

50Plus zegt zeker de helft van de benodigde handtekeningen binnen te hebben voor een raadgevend referendum over de afschaffing van de wet-Hillen. De partij is fel tegenstander van de zogenoemde 'aflosboete' voor huisbezitters.

Er zijn inmiddels 'over de 5.000' handtekeningen binnengekomen, meldt een woordvoerder van de partij vanmiddag. Het is niet bekend hoeveel de Kiesraad er zelf al binnengekregen. Uiterlijk 18 januari zijn 10.000 handtekeningen nodig om te kunnen beginnen aan de tweede fase. Uiteindelijk moeten 300.000 geldige handtekeningen worden verzameld om daadwerkelijk een referendum te kunnen houden.

Om de overige handtekeningen binnen te halen, gaat de partij dit weekend in twintig steden de straat op. De partij probeert 12.000 handtekeningen binnen te halen, zodat er genoeg marge is mochten er fouten gemaakt worden. Ook is de partij aanwezig op de Senioren Expo in Brabant, waar ruim 30.000 bezoekers verwacht worden.

GeenPeil, dat ook betrokken was bij het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne, helpt mee door hun online applicatie beschikbaar te stellen. Partijleider Henk Krol en Tweede Kamerlid Martin van Rooijen willen de binnengekomen handtekeningen op 18 januari zelf gaan overhandigen bij de Kiesraad in Heerlen.

Voordeel

In de wet-Hillen is een belastingvoordeel geregeld voor huiseigenaren die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost. Een meerderheid in de Eerste Kamer en Tweede Kamer heeft met de afschaffing ingestemd. Om de gevolgen te verzachten, gebeurt dit niet van de een op de andere dag, maar in dertig jaar tijd.



Volgens 50Plus is er echter breed verzet tegen de afschaffing. Zo hielden veel mensen in hun plannen rekening met het belastingvoordeel. 'Eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen. Als ze dat gedaan hebben, presenteer je ze de rekening. Dat voelt als een mes in de rug!', aldus de partij op de website stopaflosboete.nl.

Filibuster

Van Rooijen en zijn PVV-collega Edgar Mulder probeerden eind november de afschaffing van de wet te blokkeren door tijd te rekken in het debat over de kwestie. Van Rooijen had een spreektijd van 15 uur aangevraagd, maar gaf er na 4,5 uur de brui aan. Mulder was na twee uur klaar, omdat de Kamer er toen genoeg van had en ingreep.