50Plus verdwijnt uit de Tweede Kamer: Den Haan stapt op en neemt zetel mee

Sterker, vanuit het kamp-Nagel klonken juist verwijten aan het adres van Den Haan. Zo staat in het rapport van het bestuur te lezen dat het misging bij ‘de manier waarop de lijsttrekker in beeld is gekomen tijdens de campagne en de manier waarop over de standpunten van de partij is gecommuniceerd’. ,,Volgens een aantal gesprekspartners had het campagneteam te weinig kennis van de mores bij een politieke partij en kreeg de campagne een draai die meer leek op het promoten en profileren van de lijsttrekker dan van het naar voren brengen van de inhoudelijke standpunten van de partij.”