50Plus-voorzitter Jan Nagel: ‘Wij stoppen met ruzie. Wie dat niet doet, krijgt ruzie met mij’

,,Wij zijn een mooie rozenstruik die afgelopen woensdag stevig is teruggesnoeid’’, zegt partijvoorzitter Jan Nagel zaterdagmiddag bij een digitale ledenbijeenkomst. ,,Maar daarna kan hij weer heel prachtig bloeien. Let maar op. Dat gaan we doen. Wij gaan voor de kiezers opkomen. Wij zullen stoppen met ruzie. Wie dat niet doet, krijgt ruzie met mij. Ik bedoel, er komt geen ruzie meer.’’



Nagel reageert op het slechte verkiezingsresultaat van 50Plus. Onder de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan zakte de partij terug van vier naar één zetel in de Tweede Kamer. De partij kreeg afgelopen week ruim 100.000 stemmen. Dat waren er in 2017 nog zo’n 325.000. ,,Dat is hard aangekomen’’, zegt Nagel.