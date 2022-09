Aangifte ministers tegen FvD-Kamerlid om nazi-tweet, contact met Baudet hierover is ‘zinloos’, vindt Rutte

,,We moeten een grens stellen", zei Van Gennip vrijdag na afloop van de ministerraad. Ze denkt dat Van Houwelingen vervolgd kan worden voor belediging, smaad of laster.



Ministers Kuipers en Van Gennip toonden zich eerder geschokt na een Tweet van Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Die plaatste zondag een foto waarop het lijkt alsof Kuipers een vlag met een hakenkruis hees. Dat beeld was gefotoshopt. Op de foto was ook minister Van Gennip te zien.



Kuipers hees namelijk kort ervoor eerder de vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en plaatste daar een foto van op Twitter. SDG’s zijn de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, die een eind moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De doelen, vastgesteld door de VN, zijn ook omarmd door het kabinet. Bij de gefotoshopte afbeelding schreef Van Houwelingen ‘de façade en de werkelijkheid’.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt aan op het Binnenhof voorafgaand aan de ministerraad.

Kuipers en Van Gennip spreken van ‘een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici'. Kuipers zegt nu: ,,We hechten aan de vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn grenzen. We schrokken van die Tweet. En als je weet van het verleden in ons land, dan weet je dat we hier niet mee geassocieerd willen worden.”

Van Houwelingen zei na het plaatsen van de Tweet dat zijn partij ook vaker in verband wordt gebracht met nazisme. ,,Maar als wij het een keertje doen - hoe lichtvoetig en plagerig ook - is de wereld te klein.”

Van Gennip merkte nog wel: ,,We doen dit als persoon. We hebben de ministerraad geïnformeerd, dat is belangrijk te zeggen”, zei ze, waarmee ze het onderscheid veronderstelde dat ze de aangifte als burger doen en niet als minister.

Premier Mark Rutte ‘steunt de aangifte’, meldt hij vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie. ,,Het is een persoonlijke aangifte, ik steun die volledig.” Rutte wil geen contact opnemen met Forum-leider Thierry Baudet om hem op deze uitingen aan te spreken. ,,Dat lijkt me zinloos. Ik heb geen behoefte aan contact, het is onbeschoft, en beneden alle peil. Die tweet is verschrikkelijk, stuitend, een nieuw dieptepunt hoe de politiek met elkaar omgaat.”

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei eerder een klacht in te dienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer ‘om te zorgen dat dit niet ongestraft blijft’.

De stap om aangifte te doen, lijkt deel van een soort nieuwe omgang van het kabinet met Forum voor Democratie. Bij het debat over Prinsjesdag liep het voltallige kabinet al weg, toen Forum-leider Thierry Baudet suggereerde dat minister Sigrid Kaag in haar studententijd is gerekruteerd als spion.

