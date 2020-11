Aboutaleb: Kabinet wilde Black Friday niet verbieden

Aboutaleb vindt dat burgemeesters door de mening van het kabinet ‘toppsychologie’ moesten bedrijven, zei hij vanmiddag bij het tv-programma Buitenhof. ,,Ga ik aan de voorkant alles afsluiten of toch eerst maar eens kijken hoe het loopt?” In Rotterdam zijn meerdere dagen de winkels eerder gesloten, omdat de drukte de spuigaten liep. ,,We hebben uiteindelijk gekozen voor de hamer”, aldus de burgemeester. Overigens weet Aboutaleb niet wat de overwegingen van het kabinet waren om Black Friday volledig door te laten gaan, maar hij vindt dat het kabinet had kunnen verwachten dat er tijdens deze winkeldagen grote menigtes bijeen zouden komen. ,,Dan kun je zeggen: dat is misschien niet zo verstandig.” De burgemeester weet niet of een verbod de beste weg was geweest. Ook was het wellicht mogelijk geweest om vooraf afspraken met winkeliers te maken. Aboutaleb: ,,Nu hebben we het op zijn beloop gelaten. Dan zie je dat dat niet goed blijkt uit te pakken.”

Vandaag opnieuw grote drukte verwacht

Extremer dan ooit

De koopjesgekte rond Black Friday is dit jaar extremer dan ooit. Online winkels hebben met 80 procent meer verkoop alle records van vorig jaar gebroken en in de winkelstraten kun je over de hoofden lopen. Wat volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels meespeelt is de vrees dat we te laat zijn voor onze sint- en kerstinkopen. ,,Als we beelden zouden zien van lege winkelstraten, dan hebben we minder de neiging om te gaan winkelen. Want dan durft kennelijk niemand het aan en dan blijven we thuis. Nu zien we juist beelden van drukte in de steden. En dat is juist voor veel mensen een teken om óók naar het centrum te gaan, want stel je voor dat je er naast pakt. Dat instinct wint het kennelijk van de angst te worden besmet. Dat zagen we dit voorjaar ook gebeuren met het inslaan van rollen wc-papier. Als heel veel klanten dat gaan kopen, zijn we bang dat we te laat zijn. Dus gooiden we ook en masse wc-papier in ons winkelkarretje.’’