Achter de schermen bij de crisisdienst: balanceren tussen empathie en helpen

Lichte paniek klinkt in de stem van de vrouw aan de andere kant van de lijn. ,,We hebben ons verslapen en onze afspraak op het consulaat om onze paspoorten te verlengen gemist. Nou kijk, we waren wel op tijd wakker, maar de reistijd naar Istanbul is lang, dus we konden nooit op tijd zijn...” Yvonne, die het telefoontje heeft aangenomen, klinkt begripvol. ,,Dat kan gebeuren mevrouw. Dan hebben we aan de balie vandaag iets meer tijd voor anderen. Morgen kunt u online een nieuwe afspraak maken.”



De beller weet niet dat Yvonne niet in Turkije zit, maar op de zesde verdieping van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet alleen rechtstreekse telefoontjes naar het ‘noodnummer’ komen hier binnen, ook alle consulaire afdelingen op consulaten en ambassades wereldwijd worden doorgeschakeld naar Den Haag. ,,Het moet voor een beller niet uitmaken of Yvonne in Rabat of Den Haag zit”, zegt haar baas Daniël Timmermans.



De bellers zitten in de problemen, willen een vermissing melden of een visum aanvragen voor ons land. Ze worden naast het Nederlands ook in het Engels, Frans en Spaans te woord gestaan. Alle ‘telefonisten’ spreken minimaal drie talen: Nederlands, Engels en Frans óf Spaans. ,,Iemand die alle vier de talen spreekt, is bijna niet te vinden”, lacht Timmermans.



Tabellen op tv-schermen, pal naast een grote wereldkaart, laten zien hoeveel bellers in de wacht staan. Elke taal heeft een eigen kleur. De Engelstalige bellers zijn in de meerderheid. Ooit werd zelfs een Amerikaan op zoek naar verkooppunten van stroopwafels in New York naar tevredenheid geholpen.



Ook hier liggen stroopwafels op een tafel, net als cakejes en gewone wafels. Niemand taalt ernaar. Het is een drukke ochtend en bovendien zijn er wat zieken. Het is alle hens aan dek om de wachtrij weg te werken. ‘Iedereen meebellen AUB’, zo meldt het interne chatsysteem op Yvonnes scherm.



Elke keer als Yvonne de telefoon opneemt, verschijnt op één van haar twee computerschermen automatisch de pagina van het land van waaruit de beller belt in beeld, compleet met alle informatie over de ambassade en het consulaat. Yvonne krijgt in een halfuur tijd telefoontjes uit het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Egypte, Zuid-Afrika, Marokko en Kenia.