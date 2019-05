Achter de schermen is er heibel over debat Rutte en Baudet

Het ‘titanendebat’ tussen premier Mark Rutte en Thierry Baudet is nog niet in kannen en kruiken. Achter de schermen is heibel ontstaan. De VVD denkt dat Baudet aan het terugkrabbelen is.

Na dagen van contact tussen de VVD en Forum voor Democratie is er nog altijd geen akkoord. Hoewel er volgens de VVD een deal zou liggen om de verbale strijd te voeren bij het tv-programma Pauw, klaagt men binnen de VVD dat Forum terugtrekkende bewegingen aan het maken is.

Formeel klinkt het dat de onderhandelingen nog gaande zijn, maar achter de schermen is chagrijn te bespeuren. Het team van Baudet zou zich nagenoeg ‘onbereikbaar houden’. Bij de VVD claimt men echter dat er sinds vorige al week een principedeal zou hebben gelegen om het debat woensdag bij Pauw te laten plaatsvinden.

Pauw

Tv-programma Pauw benaderde de VVD vorige week al met de vraag of het interesse had in een debat tussen VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff en Thierry Baudet. De VVD liet weten dat het wat hen betreft ook wel tussen Rutte en Baudet kon worden gehouden. Vorige week vrijdag zou Baudet daarop akkoord zijn gegaan. Forum-woordvoerder Jeroen de Vries bevestigt dit ook. ,,Maar over de voorwaarden moest nog gesproken worden.’’

Toen het tv-programma de strijd maandag wilde aankondigen, zou Forum op de rem zijn gaan staan, juist omdat de voorwaarden nog niet helder waren.

Bij zijn speech dinsdag in Barendrecht verhoogde Rutte daarop de druk op Forum door Baudet publiekelijk uit te dagen. De uitdaging was dus in feite al voorgekookt.

De dag erop aanvaardde Baudet de uitdaging. Overigens door Rutte bij het Torentje op te wachten met de boeken die Baudet heeft geschreven. ,,Huiswerk,’’ aldus de FvD-leider, waarop de twee lachend en handenschuddend de deal voor een debat leken te bezegelen. Enige punt wel: Baudet liet weten dat hij de strijd niet bij de publieke omroep wilde voeren, maar live via Facebook. Ieder met 150 supporters mee, woensdagavond, om 22.00 uur.

Rutte herhaalde echter bij Nieuwsuur die avond zijn wens om het één-op-één te doen, dus zonder de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen én: op tv.

Teams

Donderdagochtend gingen de twee campagneteams met elkaar om tafel. Na een half uur van overleg, kwamen ze volgens de VVD’ers opnieuw op Pauw uit. Die rekenden er namelijk toch al op, de logistiek zou haalbaar zijn en er zou op die manier één-op-één kunnen worden gedebatteerd. Desgewenst ook met publiek.

De Vries zou volgens de VVD akkoord zijn gegaan, met één slag om de arm: Baudet moest nog wel instemmen. Maar de VVD’ers vertrokken wel met de indruk dat er een akkoord was over de voorwaarden dat het één-op-één zou worden en op televisie te zien zal zijn.

De Vries weerspreekt dit met klem. ,,Ik heb er een getuige van ook. Er lag nog helemaal geen akkoord. Het was een inventarisatie van de voorwaarden. Dat is alles. Ik heb het hier zwart op wit in mijn gespreksnotitie staan. Ik heb gezegd: ‘Ik zal het intern bespreken’. Meer niet. Ik heb jaren als makelaar gewerkt, dus ik weet als geen ander dat je bij een bod niet akkoord kan gaan zonder de koper te hebben gesproken. Baudet moest nog geraadpleegd worden, dus ik ben nergens mee akkoord gegaan.’’

Verbazing

Aan het eind van die middag wekte uitlatingen van Baudet in de Tweede Kamer verbazing bij de VVD. Hij sprak plots over twee debatleiders, toch ‘online’ en mét de Europese lijsttrekkers. Bovendien zouden de mensen in de zaal ‘vragen moeten kunnen stellen’. ,,We zullen dus om tafel moeten over de voorwaarden,’’ aldus Baudet.

Sinds die uitspraken zou het team-Baudet zich onbereikbaar houden. Woordvoerder De Vries heeft de onderhandelingen inmiddels overgedragen aan collega Michiel Hoogeveen, kandidaat- Europarlementariër voor Forum. Maar ook die zou niet meer reageren.

Zo groeit bij de partij van Rutte de indruk dat Forum aan het ‘terugkrabbelen’ is.

De Vries van Forum voor Democratie claimt echter dat het de VVD is die ‘wanhopige pogingen doet’ om het debat te saboteren. Hoogeveen was vanmiddag onbereikbaar voor commentaar. De VVD wil slechts kwijt dat de onderhandelingen nog gaande zijn.

Op Twitter dagen Rutte en Baudet elkaar nu wél opnieuw uit. Baudet suggereert De Rode Hoed als locatie. ,,Of durf je niet?’’