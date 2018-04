Achterdocht achtervolgt Rutte III

Moeilijk herstelbare schade

Want op één politiek wapen in Ruttes arsenaal zit moeilijk herstelbare schade: op zijn betrouwbaarheid. Bij de oppositie zit het wantrouwen ongelofelijk diep. Het vertrouwen is 'beschaamd', aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Hij draait als een gladde aal om de waarheid heen", vindt PVV'er Geert Wilders. En ook oud-coalitiepartner Lodewijk Asscher (PvdA) velt een triest oordeel: ,,Ik zie spitsvondige taaltrucjes.'' Hun mening is niet milder geworden sinds vrijdag bleek dat er toch ambtelijke memo's bleken te bestaan die tijdens formatie waren gebruikt toen werd besloten de dividendbelasting af te schaffen. Punt is dat Rutte - en zijn medeonderhandelaars van CDA, D66 en ChristenUnie - menen dat die alleen op 'zijtafels' waren gebruikt, waar fractiegenoten onderhandelden.

Leugens

Dat Rutte, Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) niet afwisten van het bestaan van die memo's, gaat er bij hun tegenstanders nog steeds niet in. Leugens, klinkt het ondubbelzinnig.



Rutte houdt toch vol: ,,Ik kan er niet meer van maken dan dat ik geen herinneringen had aan die memo's.'' Volgens hem was de vraag eerder niet of er stukken bestonden, maar of hij die zich kon heugen. ,,Dat was niet zo. Dat houd ik staande. Ik heb naar eer en geweten geantwoord.''



Hij erkent wel dat het 'een fout' is dat hij niet eerder is nagegaan of er tóch geen memo's bestonden. ,,Het begint met een fout van mij.'' En hij heeft 'niets willen wegstoppen'.