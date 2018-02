Actiegroep sleept minister Ollongren voor rechter om afschaffing referendum

Voor de minister van Binnenlandse Zaken is dit extra zout in de wonde. Dat zij als D66'er degene is die het raadgevend referendum de nek om moet draaien, is op zich al pijnlijk. Het was nota bene haar partij die de volksraadpleging ooit instelde. Maar geheel naar afspraak van de partijen in Rutte III, kondigde Ollongren in december toch een zogenoemde intrekkingswet aan om referenda onmogelijk te maken. Dat leverde al bakken kritiek op. Maar, zo redeneerde de minister, die pijn moest maar direct geleden worden.

Afgesneden

Toch is ze met haar aankondiging nog niet van het referendum af. Vandaag sleept de actiegroep Meer Democratie de minister voor de rechter. Want, zo stelt de groep, ook over het intrekken van het referendum zou juist een referendum moeten worden gehouden. Die route heeft Ollongren afgesneden in de beschrijving van haar wet. ,,Als je wil dat er geen referendum meer mogelijk is, dan is het niet logisch dat daar een referendum over te houden is'', zei ze.



Om die route juridisch direct af te snijden, liet Ollongren in de intrekkingswet opnemen dat die 'met terugwerkende kracht' moet gaan gelden. Een referendum over de 'aftapwet' rond de veiligheidsdiensten in maart kan daardoor nog wel doorgaan, maar een referendum over de afschaffing van het fenomeen referenda zou op die manier onmogelijk worden gemaakt. ,,We vinden die trucjes echt ministeronwaardig en in strijd met de wet'', zegt politicoloog Niesco Dubbelboer namens Meer Democratie.