Advies: Geef oudere medewerker na pensioen overbruggingsbaan

Want nu neemt richting een abrupt pensioen de toekomstige waarde van de werknemer geleidelijk af tot nul. Dat is bij een overbruggingsbaan anders: mensen zijn (vaak langere tijd) nog redelijk productief tot het daadwerkelijke einde van hun werkende leven en leggen tegelijk een veel minder groot beslag op de loonkosten. Zo‘n baan kan via de cao worden geregeld.



Van de 65 plussers in de VS, werkt ruim een derde (35 procent) van de werknemers in parttime banen van minder dan 35 uur per week. Dat kan daar tegen betaling met behoud van pensioen, omdat je dat al decennia hebt opgebouwd. Zulke rechten kunnen je niet worden afgepakt. Als je in Amerika bij dezelfde werkgever blijft, moet je wel in deeltijd of op contractbasis gaan werken na je pensioen.



Een andere suggestie van de Raad is het zogeheten senior internship: mensen op leeftijd inzetten als ervaren tijdelijke kracht. Bedrijven en organisaties maken gebruik van de kennis en ervaring van deze ‘jonge ouderen’, die op hun beurt een zinvolle bijdrage kunnen blijven leven. In ruil hiervoor krijgen deze adviseurs een vergoeding, fiscale voordelen of andere vormen van beloning.