Adviescommissie: Betrek Nederlander bij democratie en klimaat via burgerforum

video Kabinet dubt over versoepe­lin­gen: ‘Ik word kortademig van al die nieuwe besmettin­gen’

19 maart Met nog altijd veel besmettingen - vandaag zelfs 7.400 - en grote druk op de zorg dubt het kabinet over versoepelingen in het hoger onderwijs en de horeca. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) is ‘optimistisch’ over de gedeeltelijke heropening, maar collega's waarschuwen dat nog altijd veel ziekenhuisbedden bezet zijn. Dit weekeind moet het besluit vallen.