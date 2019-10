Advocaat: proces Wilders moet stil worden gelegd

Het is onduidelijk wanneer deze uitspraak volgt, maar het is onwaarschijnlijk dat het hof daarop zal wachten. Eerder al gaf het hof aan daar geen behoefte aan te hebben . Het gerechtshof kan er wel rekening mee houden bij de uitspraak, heeft het steeds gezegd.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 al, maar legde hem geen straf op. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is opnieuw 5000 euro boete tegen hem geëist.