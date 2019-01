Advocaat slachtoffer moet zeuren om dossier

Advocaten die slachtoffers van misdrijven bijstaan moeten vaak zeuren om het dossier in handen te krijgen, terwijl ze hier per wet recht op hebben. Het Openbaar Ministerie zit hen hierbij vaak dwars.

Dat zeggen slachtofferadvocaten in een onderzoek naar de Slachtofferadvocatuur dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.



De advocaten willen het dossier onder meer om schadeclaims te kunnen onderbouwen, of om te zoeken naar ‘hiaten’ in het bewijs. Advocaten zeggen echter dat ze ‘te laat’ of ‘niet volledig, of helemaal geen inzage krijgen in het dossier’. ,,Of dat het veel moeite kost om inzage te verkrijgen.’’

Expres

Officieren van Justitie zeggen in het onderzoek op hun beurt dat ze dit soms expres doen. Soms omdat het onderzoek nog bezig is, maar ook vanwege de ‘privacybescherming van de verdachte’. Bijvoorbeeld als het gaat om inzage in gedragsrapporten.

De wet is echter helder: daarin staat dat het slachtoffer recht heeft op inzage. Volgens onderzoekers is het ‘nog wennen’ hoe dit in de praktijk moet worden geregeld. Vooral hoe en wanneer er inzage moet komen.