Afrikaanse varkenspest: geen ophokplicht voor Nederlandse varkens

Voorlopig komt er geen ophokplicht voor varkens in Nederland om besmetting met de in België aangetroffen Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Dat is nog niet nodig, meldt minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. Wel blijft Nederland ‘alert’.

In België zijn inmiddels negen wilde zwijnen aangetroffen met de dodelijke Afrikaanse varkenspest. In die gebieden geldt een jachtverbod, een wandelverbod en een vervoersverbod voor varkens en varkensproducten. Ook worden alle varkens in de omgeving afgemaakt. De angst is groot dat de pest overslaat van wilde zwijnen op de commerciële varkenshouderij.

Die vrees bestaat ook in Nederland. CDA-Kamerlid Jaco Geurts drong vorige week aan op een ophokplicht voor biologische varkens, om zo te voorkomen dat zwijnen met de dieren in contact komen. ,,Ik maak mij ontzettend veel zorgen”, aldus Geurts. Veehouders, dierenartsen en politici vrezen een herhaling van 1997, toen miljoenen varkens in Nederland werden afgemaakt na een uitbraak van de klassieke varkenspest.

'Risico zeer klein'

,,Ik begrijp de onrust in de sector en deel de zorg die er leeft over een introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland”, meldt minister Schouten maandag aan de Tweede Kamer. ,,Samen met alle betrokken partijen zijn maatregelen genomen die erop gericht zijn de ziekte buiten de deur te houden. Hygiënemaatregelen zijn hierbij van groot belang.”

Schouten neemt nu géén extra maatregelen, iets waar CDA en VVD in de Kamer wel om hadden gevraagd. ,,In Nederland is op dit moment geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld, noch bij wilde zwijnen noch bij gehouden varkens”, benadrukt Schouten. ,,Het risico dat de ziekte zich naar Nederland verspreidt door migratie van wilde zwijnen wordt door deskundigen als zeer klein ingeschat. Hoewel alle maatregelen gericht zijn op het voorkomen van Afrikaanse varkenspest in Nederland, is het ministerie voorbereid en ligt het draaiboek klaar.”

De Afrikaanse varkenspest is dodelijk voor alle zwijnen en varkens. Tegen de ziekte bestaat geen vaccin.