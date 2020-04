Afscheid nemen van die vermaledijde toeslagen blijkt zo makkelijk niet

Kabinet denkt aan publiek gefinan­cier­de kinderop­vang

15:55 Het kabinet onderzoekt of de kinderopvang een publiek gefinancierde basisvoorziening kan worden. Het huidige stelsel met een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag is te complex en brengt veel ouders in problemen. Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.