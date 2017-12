Aftastend gesprek Merkel, Schulz en Seehofer om coalitie Duitsland

Het was vanavond in Berlijn een aftastend gesprek tussen bondskanselier Angela Merkel, haar christendemocratische collega Horst Seehofer en sociaaldemocraat Martin Schulz. Vooraf was al afgesproken niets naar buiten te brengen over het verloop.

Kleine kring

De deelnemers aan het overleg in kleine kring, dat tweeënhalf uur duurde, wilden toen ze naar buiten kwamen alleen kwijt dat een ,,open en vertrouwenwekkend gesprek'' was. Verder bleef bij een herhaling van de gezamenlijk verklaring dat CDU/CSU en SPD besloten hebben te onderzoeken of samenwerking in een kabinet mogelijk is.