Akkoord over staatswiet in meer gemeenten

Postema wil na onderzoek toch ‘verant­woor­de­lijk­heid nemen’

0:03 Onderwijsbestuurder André Postema is toch bereid op te stappen, maar pas nadat een onderzoek over het bestuur van het door examenproblemen geteisterde VMBO Maastricht is afgerond. Dat schrijft hij vanavond in een uitgebreide verklaring.