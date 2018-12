Alle gemeenten kunnen vanaf volgend jaar vuurwerk verbieden

Nu mogen gemeenten alleen vuurwerkvrije zones aanwijzen, maar deze bevoegdheid is in de praktijk begrensd tot gebieden waar veel gevaar of zware overlast dreigt. Die toetsing is nu gekoppeld aan hoge eisen, om te voorkomen dat een verbod te lichtvaardig wordt afgegeven.

Met de wijziging van de wet kan het afsteken van knallers en pijlen dus in de hele gemeente aan banden worden gelegd. Daarbij zal ook worden gemonitord wat het effect van een gemeentelijk verbod is op het aantal doden en gewonden, en op de schade aan straten, bushokjes, gebouwen, enzovoorts.

Dit jaar adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. De raad concludeerde dat de ‘veiligheid in het geding is’ tijdens jaarwisselingen. Elk jaar valt er gemiddeld één dode en er worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd.

Een landelijk verbod ging het kabinet echter te ver . Dat wil zeggen: de ChristenUnie was voor, maar de VVD mordicus tegen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stelden daarom voor om gemeenten het laatste woord geven. Een groot deel van de Kamer schaarde zich achter dat idee. ,,Iedere gemeente heeft te maken met andere problemen rondom de jaarwisseling”, zei Kamerlid Monica den Boer (D66) in juni. ,,Met deze keuzevrijheid kan gemeente A een algeheel vuurwerkverbod afroepen en gemeente B enkel vuurwerkvrije zones inrichten.’'

Uit een grote enquête van deze krant bleek vorige maand dat Nederland verdeeld is over het verbieden van vuurwerk. Mannen genieten nog wel van het afsteken van een mooie vuurpijl, maar veel vrouwen zijn er klaar mee. ‘Gezelligheid’ en ‘traditie’ waren verreweg de meest genoemde termen die de doorslag geven om vuurwerk te behouden.