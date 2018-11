Alle lanceerstandaards vuurpijlen afgekeurd, verkoop aan consumenten in gevaar

Nieuwe standaards

Geen pijlen

Groeneveld erkent dat nu de verkoop van vuurpijlen in gevaar is. ,,Een oud en nieuw zonder vuurpijlen dreigt, inderdaad.” Wel zegt hij erbij dat de omzet van vuurpijlen ‘slechts’ 7 procent van het totaal is. ,,Er gaat ook zonder vuurpijlen echt wel wat de lucht in met oud en nieuw: van die cakes schieten ook de lucht in. En we hebben nog fonteinen en ander werk.”



,,Maar feitelijk is hier sprake van onbehoorlijk bestuur’’, vervolgt Groeneveld, ,,en we vechten dit ook aan: wij verkopen deze standaards al jaren en ook al lang was bekend dat we deze installaties ook dit jaar zouden gaan verkopen nu ze verplicht zijn gesteld. Dus om dan in november te gaan testen en ons hiermee op te zadelen, dat kan echt niet.’’



Groeneveld zet bovendien vraagtekens bij de test. ,,De wet zegt dat de standaard stabiel moet zijn. Wat is stabiel? Gebleken is dat hij niet omvalt, en toch beoordelen ze hem als niet stabiel. Ik mag hopen dat de overheid zich nog even achter de oren krabt over wat ze aanrichten. We zullen onze bezwaren kenbaar maken en ja, we gaan ondertussen ook kijken of we wat anders kunnen regelen.’’