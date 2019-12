Alsnog eindejaarsdebat met Snel over zwartgelakte dossiers

Gisteren was er nog geen meerderheid voor een debat over de kwestie, die tot grote verontwaardiging in de Kamer leidde. De regeringspartijen wilden echter toen eerst een onderzoek afwachten of de Belastingdienst terecht zoveel passages zwart had gemaakt. Ook oppositiepartij GroenLinks steunde die lijn, waardoor het debat op zijn vroegst na het kerstreces plaats zou vinden. Dan zou de Kamer sowieso al spreken over twee rapporten over de toeslagenaffaire die Snel heeft besteld.