Alsnog griepprik voor gezonde zestiger

‘Sorry, de griepprik is uitver­kocht’, zei de dokter spijtig

30 oktober Je zult maar Van Zon of Wijffelaars heten en in Heeze (in de buurt van Eindhoven) wonen. Als je dan als 60-plusser een griepprik wilt, heb je pech. Deze site deed een rondgang in de Brabantse regio en zag hoe Huisartsenpraktijk Stalpers zo‘n 90 mensen teleur moest stellen, alleen omdat hun achternaam begint met een letter die achter in het alfabet zit.