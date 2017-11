'Altijd vragen gesteld, nooit antwoord gegeven'

De gloednieuwe ministersploeg zal de komende jaren nog de nodige vlieguren maken in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vandaag beleefden enkele bewindslieden al hun vuurdoop, tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Politiek verslaggever Edwin van der Aa wil in de achtste aflevering van @Binnenhof wel eens weten of ze dat een leuk en spannend moment vonden.