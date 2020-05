Ambtenaren: Minder belasting over je loon, meer over je huis

Het huidige belastingstelsel loopt op zijn laatste benen, concluderen ambtenaren in een nieuw onderzoek. Hun medicijn: hef minder over inkomsten uit werk en verhoog de belasting op consumptie en vermogen, ook op het eigen huis.

Het belastingstelsel moet op de schop. Het is te ingewikkeld geworden, er zijn te veel problemen met de ict en van veel aftrekposten en andere uitzonderingen is het maar de vraag of ze überhaupt werken. Maar een grote stelselherziening is te gevaarlijk, waarschuwen ambtenaren in een gisteren verschenen rapport. En dus moet er zoveel mogelijk aan ‘bestaande knoppen’ worden gedraaid. In totaal doen zij 169 voorstellen waaruit het volgende kabinet kan kiezen.

In hun rapport beschrijven de ambtenaren hoe het huidige belastingstelsel steeds minder goed functioneert. Er wordt nog wel voldoende geld opgehaald, maar de verdeling is niet altijd even eerlijk, niet altijd even effectief en het is maar de vraag of we in de toekomst voldoende belasting op blijven halen om bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg te kunnen betalen.

Problemen

De ambtenaren wijzen op een aantal problemen. Zo is de belasting op arbeid de afgelopen jaren fors gestegen, door de stijgende kosten voor zorg en vergrijzing. Voor middeninkomens is het niet meer aantrekkelijk om harder en langer te werken omdat ze niets extra’s overhouden. Tegelijkertijd werken steeds meer werknemers niet meer in traditionele loondienst, maar als zzp’er waardoor ze minder belasting betalen. Op den duur komt er dan te weinig geld binnen om alles nog te kunnen betalen, waarschuwen de ambtenaren.

Een van de oplossingen die de ambtenaren aandragen is om de premies voor werknemersverzekeringen en de tarieven van de loonbelasting te verlagen. In plaats daarvan zou de belasting op consumptie omhoog moeten, waar iedereen aan meebetaalt. Zo staan er in het rapport voorstellen om de btw te verhogen van 9 naar 12 procent en om een belasting op vlees in te voeren. Ook zou een nieuw kabinet ervoor kunnen kiezen om de belastingvoordelen voor zzp’ers te schrappen, zoals het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Dit kabinet heeft die al verlaagd.

Hypotheekrenteaftrek

Ook is er een probleem in Box 2. Dat is vooral bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf. Veel ondernemers hebben hun zaak ondergebracht in een bv. Zij laten zich niet uitbetalen, maar lenen geld uit de bv waardoor ze geen belasting hoeven te betalen. Volgens de ambtenaren gaat het jaarlijks om een bedrag van 58 miljard euro. Ze stellen voor het lastiger te maken om belastingvrij geld te lenen uit je eigen bedrijf. Dit kabinet is daar al mee begonnen.

In het rapport staan verder nog een hele reeks andere voorstellen om de belasting op vermogen te verhogen. Die is de afgelopen jaren relatief gedaald, stellen de ambtenaren. Zo zou de hypotheekrenteaftrek moeten worden beperkt tot 3 ton of zou de eigen woning helemaal belast moeten worden als eigen vermogen. Ook zou de schenk- en erfbelasting voor hogere vermogens omhoog kunnen.