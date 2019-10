‘Ambulance in steeds meer regio’s zorgwekkend vaak te laat’

De NZa stelt in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nu een plan op voor een gezamenlijke aanpak. De broekriem wordt flink aangetrokken. Zo moeten de regio’s van de C-categorie per kwartaal en jaarlijks de responstijden en het aantal ritten aanleveren. Ook is er een halfjaarlijks voortgangsgesprek tussen de NZa en de belangrijkste zorgverzekeraar in deze regio’s. Alle informatie wordt gedeeld met de zorginspectie om, zo nodig, snel te kunnen ingrijpen.



Minister Bruins laat aan de Tweede Kamer weten dat de regio’s waar de prestaties op dit moment ver onder de norm liggen, extra aandacht verdienen. ,,Ik vind het belangrijk dat er aanvullend toezicht komt op deze regio’s’’, aldus Bruins.



,,De bereikbaarheid verbetert per saldo niet en dat is een zorgelijke zaak”, constateert SP-Kamerlid Henk van Gerven. ,,Gecombineerd met zorgen over de drukte op spoedposten bij de ziekenhuizen, is dit erg onwenselijk. De vraag is nu wat de minister voor Medische zorg hieraan gaat doen. Er is extra capaciteit nodig om wél goede ambulancezorg te garanderen. Bij acute zorg telt elke minuut.”



Donderdag vergadert de Tweede Kamer over de ambulancezorg.