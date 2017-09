Amsterdamse raad verdrietig over Van der Laan

,,Je hoopt dat dit nieuws niet gaat komen, maar als het toch komt is het een slag in je gezicht'', zegt Marja Ruigrok, fractievoorzitter van de VVD. ,,Op dit moment denk ik vooral aan de burgemeester en zijn gezin. Hopelijk kunnen zij nog tijd met elkaar doorbrengen.'' De partij is de burgemeester ,,zeer dankbaar voor zijn inzet voor en verbindende rol in Amsterdam''.



,,Een ongelofelijk triest bericht'', reageert de Amsterdamse D66-fractieleider Reinier van Dantzig. ,,We zijn er als fractie echt wel kapot van. Eberhard was een zeer betrokken burgervader die een ongelofelijk hart heeft voor Amsterdam en die als beschermheer optrad voor de vrijheid en veiligheid van de stad. Daarbij is hij een ongelofelijk fijn mens. We wensen hem en zijn gezin enorm veel sterkte en liefde de komende tijd.''



Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter voor GroenLinks: ,,Het komt natuurlijk niet als een verrassing maar het blijft intens verdrietig, spijtig en ontroerend.'' De fractievoorzitter noemt hem ,,een fantastische burgemeester''. ,,Ik had hem graag langer als burgemeester gehad. Ik mocht natuurlijk graag een robbertje met hem vechten, maar het blijft een gemis.''