ANWB: Snelheidsverlaging snelwegen wordt een uitdaging

,,Ons wegennet is gemaakt om harder te rijden, dus veel mensen zullen eraan moeten wennen’’, aldus Van Bruggen. ,,Het is voor de verkeersveiligheid daarom ook belangrijk dat het goed gehandhaafd gaat worden. Daarnaast moeten we er ook naar streven dat deze maatregel tijdelijk is. We pleiten daarom voor de verduurzaming van de auto. Dat is de echte oplossing voor het probleem. De elektrische migratie van het wagenpark zal met behulp van subsidiëring doorgezet moeten worden en de eerste- en tweedehandsmarkt van elektrische auto’s zal gestimuleerd moeten worden.’’