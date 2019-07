Arib deelt sneer uit aan zoveelste vertrekkende Kamerlid

Vandaag zat De Lange voor het laatst in de Kamerbankjes. In een brief aan de Kamervoorzitter schreef hij dat het zo vlak voor het zomerreces een gepast moment was om afscheid te nemen. ,,Dat had u nou niet moeten opschrijven’’, zei Arib in haar afscheidsspeech ten overstaan van de hele Kamer. ,,Het gepaste moment om afscheid te nemen van de Tweede Kamer is voor de verkiezingen, níet voor het zomerreces.’’