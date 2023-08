Arib eist alle informatie rond aantijgingen over haar gedrag; opdrachtgever stemt in

Dat bevestigt ze na berichtgeving van de Volkskrant. Daarbij horen ook de ‘twee anonieme brieven die door Vera Bergkamp en oud-griffier Simone Roos zijn verzameld om dit onderzoek te legitimeren’, laat ze aan het ANP weten. Mirko Noordegraaf heeft namens de gedelegeerde opdrachtgevers van het onderzoek laten weten dat Arib de relevante stukken over het lopende onderzoek kan inzien, ‘inclusief de anonieme brieven’.

‘Het klopt niet dat mevrouw Arib geen mogelijkheid heeft tot inzage in relevante stukken, inclusief de anonieme brieven’, laat Noordegraaf weten in een schriftelijke reactie aan het ANP. ‘Echter, de zorgvuldigheid en evenwichtigheid zijn de redenen dat zowel wij als de onderzoekers zeer terughoudend zijn met het verspreiden, verstrekken c.q. rondsturen van informatie, inclusief stukken. Maar alle betrokkenen hebben de gelegenheid om kennis te nemen van voor hen relevante stukken en hun visie kunnen geven.’ Arib heeft daar (nog) geen gebruik van gemaakt.

Kamer verlaten

Vorig jaar oktober verliet Arib na 24 jaar de Tweede Kamer, nadat bekend was geworden dat de Kamer een onderzoek laat doen naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Vera Bergkamp heeft Arib na de vorige Kamerverkiezingen als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd.

Aanleiding voor het onderzoek is een anonieme brief van vorig jaar juli aan het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waarin melding werd gemaakt van ‘een zeer onveilige werkomgeving’. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp hebben topambtenaren daarna gezegd dat ze de signalen herkenden. Waar het precies om gaat, is niet bekendgemaakt. Maar ambtenaren zouden geklaagd hebben dat Arib hen onbeschoft behandelde in de tijd dat zij Kamervoorzitter was.

Zomergasten

In september 2022 besloot het presidium een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib. Zij werd overvallen door dat besluit. Arib zei afgelopen zondag in het tv-programma Zomergasten dat ze nog steeds niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd. Zo stelde ze dat ze voor ‘een trein gegooid is’. ,,Ik vind, als ik daarnaar kijk, de wijze waarop Bergkamp daarmee is omgegaan, onacceptabel. Bergkamp had geen bevoegdheid dit onderzoek zo te starten.’’

Op aandringen van de Kamer is besloten de begeleiding van het onderzoek over te laten aan zogeheten gedelegeerde opdrachtgevers, om beïnvloeding van het onderzoek te voorkomen. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door recherchebureau Hoffmann. De woordvoering over het onderzoek loopt via de gedelegeerde opdrachtgevers.

Het feitenonderzoek richt zich ‘uitsluitend op de inhoud van de anonieme brieven’, benadrukt Noordegraaf. ‘Het onderzoek wordt gefaseerd en nauwgezet uitgevoerd, op grond van een onderzoeksprotocol waarin - onder meer - voorzien is in hoor/wederhoor. En het is gericht op het creëren van een evenwichtig onderzoek en dito rapportage, waarbij met de belangen van alle betrokkenen rekening wordt gehouden.’

Het is nog niet bekend wanneer het feitenonderzoek wordt opgeleverd, maar dat zal in ieder geval na het zomerreces van de Tweede Kamer zijn.

