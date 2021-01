Arib wil veiligheidscheck Tweede Kamer na bestorming Capitool

Delen per e-mail

Aanleiding is de historische aanval op het Capitool door Trump-aanhangers. Arib zegt afgelopen nacht verbijsterd naar de beelden te hebben gekeken. ,,Het heeft me wel aan het denken gezet. Zo’n grote groep mensen die het gebouw binnenstormt en de democratie even buitenspel zet. Het is gelukkig goed afgelopen.’’

Voor de Nederlandse situatie dacht Arib meteen terug aan een bestorming door Koerden in 2014, toen de Tweede Kamer werd voorgezeten door Anouchka van Miltenburg. Arib: ,,Het is belangrijk je niet te laten verrassen. Het zou zomaar weer ergens kunnen gebeuren. Ik heb gezegd: laten we voor de Tweede Kamer nog een keer een check doen. Het gebouw nog een keer bekijken op zwakke plekken.’’

Volledig scherm In 2014 bestormde een groep Koerden het gebouw van de Tweede Kamer uit protest tegen de belegering van het Noord-Syrische dorp Kobani door Islamitische Staat. © ANP

Volgens Arib is daarover contact met de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en een aantal deskundigen. ,,Onze veiligheidsmensen zijn erop getraind’’, zegt Arib, ,,Ik geloof niet dat het nog een keer zal gebeuren. Maar het is net als een apk van de auto: je moet nagaan of het nog goed is.’’

De nummer twee van de PvdA, die weer in is voor een nieuwe periode als voorzitter van de Tweede Kamer, sloeg al eerder alarm over de dreigende sfeer rond het gebouwencomplex. Ze vond dat demonstraties verboden moesten worden op het Haagse Plein. Virusontkenners belaagden de afgelopen maanden politici.

