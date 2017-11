Arie Slob: Leraren zaten al op de voorste rij toen er geld werd uitgedeeld

In het diepste geheim ontmoette minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs afgelopen maandag drie basisschoolleraren van PO in Actie. ,,Ik ontmoette daar toppers, met hart voor kinderen. Ik heb ze de credits gegeven voor wat ze hebben bereikt: dat ze de stem van de docent veel harder hebben laten doorklinken."



Bij die ontmoeting, die vanwege het debat over de regeringsverklaring nog stilgehouden moest worden, bood de ChristenUnie-bewindsman de leraren aan om mee te praten over de besteding van het geld dat er extra bijkomt voor het basisonderwijs. Hij kreeg van de leraren te horen dat ze volhouden dat er nog eens 700 miljoen euro bij willen. Slob is daarover ook duidelijk: hij moet het doen met het regeerakkoord. ,,Ze krijgen echt een fors bedrag. Veel andere sectoren krijgen helemaal niets."

U zegt: ze kunnen staken wat ze willen, maar méér geld komt er niet?

,,Ze hebben het volste recht te staken. Mijn politieke werkelijkheid is het bedrag dat er nu ligt: 700 miljoen euro om in het basisonderwijs de salarissen te verbeteren en de werkdruk te verlagen. Het onderwijs kan zelf nog in de eigen bovenwettelijke regels snijden om nog extra te besteden te hebben. Maar ik kan geen geld uitgeven dat ik niet heb."

Wat kunt u de docenten wél bieden?

,,Normaal gesproken spreek ik met de werkgevers en de onderwijsbonden. Maar ik wil PO in Actie óók een plek aan tafel geven. Dan kunnen ze vanuit de klaslokalen meedenken over de besteding van het geld. Extra geld is ingeboekt in de begroting. Maar als ik niet met concrete plannen kom, krijg ik ook het geld niet van de minister van Financiën. Ik wil het liefst door de docenten zelf gedragen plannen. Laten we geen tijd vermorsen en samen aan het werk gaan. Ik wil daar deze maand al mee aan de slag gaan."

In hoeverre kan dat als er nog een ultimatum boven uw hoofd hangt?

,,Ik zou het jammer vinden als we pas in december of nóg later aan de slag kunnen. Kom aan tafel en denk mee. Dat zij er nog een traject met acties naast willen, is aan hen. Ik ga niet op de stoel van de leraren zitten en wil niet dat zij op mijn stoel gaan zitten. Laten we onze stoelen tegen elkaar aan schuiven."

Gaat u nu weer met de leraren in gesprek?

,,Ik ga komende week weer met ze om tafel. Ik kan niet met iedere docent persoonlijk spreken. Er ligt wel een aanbod van PO in Actie om in gesprek te gaan met hun achterban. Dat wil ik graag doen. Ik heb niet voor niets al eerder gezegd dat ik naast de docenten wil staan."

PO in Actie stelt dat docenten op middelbare scholen meer verdienen dan leraren in het basisonderwijs, terwijl ze hetzelfde opleidingsniveau hebben. Hebben ze een punt?

,,Ik heb me ook wel verbaasd over het feit dat soms wordt gedaan alsof het werk van een basisschoolleraar totaal verschillend zou zijn van het werk van een docent op een middelbare school. Er zit inderdaad veel licht tussen de salarissen, maar die kier wordt nu echt kleiner. Het is overigens niet zo dat het basisonderwijs al jarenlang compleet droog staat. Maar leraren hebben daar op enigerlei wijze niks van gemerkt. De leraren hebben al op de voorste rij gezeten toen er geld werd uitgedeeld. Ze krijgen straks gemiddeld 5 procent loonsverhoging. Dat zij dat niet voldoende vinden, respecteer ik. Ik ga het niet mooier maken, maar ik weiger ook om het minder mooi voor te doen."