Arnhemmer John Kerstens volgt Sharon Dijksma op in Tweede Kamer

Dijksma, die al sinds 1994 in Den Haag rondloopt als Kamerlid en staatssecretaris, zwaait eind deze maand af. Kerstens stond op de kieslijst elfde, maar viel na de vorige verkiezingen buiten de boot, toen de PvdA met negen zetels een historisch dieptepunt bereikte. Nu keert hij dan toch terug naar het parlement, waarvan hij van 2012 tot 2017 ook al deel uitmaakte.



Kerstens was in het verleden ook onder meer actief bij vakbond FNV. ,,We zijn heel blij dat John onze fractie komt versterken’’, laat partijleider Lodewijk Asscher weten. ,,We kennen John als een man met een bak ervaring als bestuurder en onderhandelaar in sectoren als de bouw en het spoor. Daar gaan we opnieuw ons voordeel mee doen.’’