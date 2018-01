Asscher raapt scherven na affaire-Moorlag: 'Het is lelijk wat er is gebeurd'

Is het chaos binnen de PvdA?

,,Was. Niet is. Gelukkig zijn we er nu weer uit. De onderzoekscommissie heeft een secuur rapport geschreven waardoor we met elkaar verder kunnen. Maar het was niet goed. Het is lelijk wat er gebeurd is.''

Van buitenaf leek het een bende. Temeer omdat Moorlag, uzelf en het partijbestuur geen moment op één lijn zaten.

,,We zouden bezig moeten zijn met oppositie voeren. Duidelijk te maken dat er ander beleid mogelijk is dan het huidige kabinet wil. In plaats daarvan hebben we het nu al weken over onszelf. Daar baal ik van.''

Andere keuzes dan dit kabinet? Moorlags beleid bij Alescon kwam voort uit bezuinigingen door het kabinet waarin u vice-premier was.

,,Deze constructie was uit 2011, nog voordat William daar kwam. Toen was ík wethouder in Amsterdam. De vakbond en de ondernemingsraad steunde deze constructie ook. Later is dat veranderd. En nu er een oordeel ligt van de rechter, zeggen we terecht: dit was niet goed. Dat vindt William ook. Maar het gaat mij dus te ver dat dit een onvermijdelijke consequentie was van kabinetsdeelname.''

Maar Moorlag liet deze constructie wel voortbestaan.

,,Ik heb vanaf het begin het idee gehad dat hij destijds geen kwaaie intenties had. Dat rechtvaardigt het niet. Maar het ging mij dus te ver om te zeggen: kan die man niet weg?''

U heeft binnenskamers toch aan Moorlag gevraagd op te stappen?

,,In die drie weken zijn alle scenario's besproken. En ja, ook de vraag of hij wel zou kunnen aanblijven. Ik heb allerlei gesprekken gevoerd. Zelfs vanaf mijn vakantieadres in een weiland. Maar ik ga daar niets over zeggen.''

Ook niet of u of het partijbestuur Moorlags vertrek heeft geëist?

,,Nee, want alles wat ik heb besproken of afgewogen is in vertrouwen gebeurd.''

Is er onderling nog genoeg vertrouwen om door te gaan?

,,We hebben zaterdag met de commissie, het partijbestuur, William, ik en fractiesecretaris Sharon Dijksma bij elkaar gezeten. Dat was heel belangrijk. Want we hadden ook knarsetandend verder gekund, maar we hebben het écht uitgesproken.''

Is de PvdA na deze affaire nog wel geloofwaardig?

,,Het was lelijk voor ons, maar ik ga mij niet inhouden als het straks weer over schijnconstructies gaat. Want dit geval staat niet gelijk aan andere. Ik heb als minister Oost-Europeanen gezien die voor vijf euro per dag werkten. Dan heb je het over smerige constructies, waarvan profiteurs heel rijk worden. Dat is niet hetzelfde als wat hier aan de hand was.''

