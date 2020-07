Attje Kuiken (PvdA): ‘Ik heb mijn vader één keer ontmoet en that’s it’

Zoekgeraak­te Nederland­se wapenzen­ding: ‘Had ambassade in wespennest Libië niet geopend’

18 juli De Tweede Kamer moet beter worden ingelicht over buitenlandse incidenten waarbij Nederland een rol speelt, zoals de geheime wapenzending die eind 2017 in Libische handen viel. ,,Waarom is ons dat toen niet verteld?”, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut in reactie op de onthulling van deze site. Zij pleit voor een betere informatievoorziening aan de Kamer.