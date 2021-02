Avondklok weg: wat kan het kabinet nu?

Zo kan het kabinet alsnog een nieuwe wet door de Tweede en Eerste Kamer laten gaan, maar dat zal tijd vergen. Mogelijk wordt vandaag al gedebatteerd in de Tweede Kamer, maar ook als daar een meerderheid voor het herinvoeren van de avondklok is, kost het tijd. Er moet een debat komen, een wet gemaakt, een stemming plaatsvinden en dan moet deze ook nog door de Eerste Kamer.

Wat sneller effect zou kunnen hebben is het herinvoeren van de avondklok via noodverordeningen. Eerder al pleitte bijvoorbeeld hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans hiervoor.

Boekhouden

Hij zei tegen de website Binnenlands Bestuur dat met ‘creatief boekhouden’ de avondklok via de noodverordening ingesteld had kunnen worden. Dat zou nu uitkomst kunnen bieden: een noodverordening gaat vrijwel direct in als deze is afgekondigd.

Eerder al werden die noodverordeningen gebruikt om coronamaatregelen in te stellen, maar of de basis nu niet te smal is, is wel de vraag. Zo bleek het middel juridisch te dun om bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in te voeren, omdat dit te veel inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer. Daarop kwam er een aparte wettelijke basis.