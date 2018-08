‘Banken en energieslurpers moeten bloeden voor dividendstrop’

'Alcohol duurder, einde aan drankaan­bie­din­gen'

14:38 Om alcoholgebruik aan banden te leggen moeten de prijzen omhoog. Ook moet er een einde komen aan de speciale alcoholaanbiedingen in supermarkten. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in een conceptversie van het preventieakkoord over alcohol, dat in handen is van RTL Nieuws.