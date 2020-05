Basisscholen en kinderopvang begin juni weer helemaal open

Het kabinet laat de invulling van de lessen in het voortgezet onderwijs aan de scholen, melden bronnen, maar een harde vereiste is dat álle leerlingen op een bepaalde tijd les moeten krijgen op school. Veel van de scholen in het voortgezet onderwijs hebben echter al aangekondigd dat ze dat alleen online doen of alleen bepaalde leerjaren of niet alle leerlingen laten komen.