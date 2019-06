Baudet buitenspel in 11 provincies

Zo werd gisteren duidelijk dat in Zuid-Holland de fractie van de CU/SGP niet met Forum in zee wil. Volgens het ChristenUnie-deel van die fractie ‘woog het mee’ dat Forum-leider Thierry Baudet onlangs een filmpje twitterde waarin hij een link legde tussen het migratiebeleid en verkrachtingen van vrouwen. VVD, CDA en Forum moeten nu op zoek naar andere coalitiepartners. Maar die lijken er niet te zijn zolang Forum meedoet. Al geeft informateur Hans Wiegel het nog niet op. Hij wil alle mogelijke varianten ‘uitfietsen’.



Daarmee staat de partij van Baudet waarschijnlijk toch al in elf provincies aan de zijlijn. Alleen in Limburg is de partij nog in de race. Al moet gezegd: het is informateur Ger Koopmans (CDA) nog niet gelukt genoeg partijen enthousiast te krijgen. Bovendien leeft binnen zijn CDA verzet om zaken te doen met Forum. Er circuleert een brief onder leden waarin staat dat de partij dat niet ‘zou moeten willen’.