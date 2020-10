Baudet gaat met oud-LPF’ers de verkiezingsstrijd aan

Thierry Baudet gaat met tien vertrouwelingen (acht mannen, twee vrouwen) de verkiezingscampagne in, onder wie twee oud-LPF’ers. Zes van de eerste tien hebben al een functie binnen de partij. Nieuwe gezichten in de politieke arena zijn onder meer rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek en boerenvoorman Jan Cees Vogelaar.

Of de partij de ‘top tien’ die Thierry Baudet vanavond presenteerde in (een leeg) Ahoy ook echt gelukkig kan maken met een Tweede Kamerzetel valt te bezien: in de peilingen daalt Forum als een baksteen.

Toch kondigde partijleider Baudet met enthousiasme de eerste nummers tien aan ‘waarmee hij wil gaan meeregeren’. ,,Een team met allerlei verschillende expertises. Want we moeten Nederland redden van de plannen van de gevestigde partijen.”

De lijst:

1. Baudet

2. Theo Hiddema

3. arts Nicki Pouw-Verwey, nu nog senator voor Forum in de Eerste Kamer

4. Joost Eerdmans

5. Eva Vlaardingerbroek

6. Olaf Ephraim, ook de penningmeester van de partij

7. Freek Jansen, leider van de jongerenafdeling

8. Ex-VVD’er Wybren van Haga

9. Boerenvoorman Jan Cees Vogelaar

en op 10. voormalig chauffeur van Pim Fortuyn: Hans Smolders.

Vertrouwelingen

Met de lijst put Baudet uit een poel van vertrouwelingen en bewezen (lokale) politici. Voor een aantal (Vlaardingerbroek, Ephraim, Vogelaar, Jansen) is de politieke arena nieuw, maar voor de meeste van de top tien is de partij zelf maar al te bekend.

Zo lijkt een deel een dubbelfunctie te gaan krijgen. Zo is Pouw-Verwey bijvoorbeeld nu ook nog Statenlid namens Forum, zoals Hans Smolders dat ook voor de partij is in Noord-Brabant. Zo’n dubbelfunctie mag in principe.

Oud-LPF’er Joost Eerdmans, die bezig is aan zijn zevende partij, heeft ook al een andere partijpet op. Zo is hij voorzitter van de commissie ‘Provincies’, waarin hij de activiteiten in de provinciën ‘coördineert’. Ephraim is op zijn beurt de financiële man binnen de partij, sinds Henk Otten vertrok. Eva Vlaardingerbroek is tot nu medewerker van de fractie in Brussel, Jansen voert de JFVD aan, de jongerentak van de partij.

Jansen is overigens niet onomstreden. Zo zou hij de ontmoeting van Baudet met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand hebben opgezet. Zijn voormalige chef bij de gemeente Westland claimde verder dat Jansen ‘een enorme belangstelling had voor het Derde Rijk, de rol van Adolf Hitler’. En dat hij de Holocaust zou hebben ‘gerelativeerd’. rela(die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël.’ Jansen noemde dat ‘lasterlijke’ verklaringen.

Nieuw

Jan Cees Vogelaar is wel een nieuw politiek gezicht, al is hij de broer van de overleden oud-minister Ella Vogelaar. Hij raakte betrokken bij Forum als aanvoerder van het boerenverzet tegen het stikstofbeleid, waarbij hij met zijn Mesdagfonds metingen van het RIVM ter discussie stelde.

Volledig scherm Jan-Cees Vogelaar. © ANP Dubbelfuncties zijn de FvD’ers verder niet vreemd. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten bleek al hoe de partij worstelt met het vinden van politiek talent. Noodgedwongen waren toen van de 159 kandidaten maar liefst 36 personen in twee provincies tegelijk verkiesbaar. In de partijtop is het niet anders. Thierry Baudet is lijsttrekker, maar ook deel van het partijbestuur, waardoor hij zichzelf dus aanstelt als partijleider, al was daar recent kritiek op.

Peilingen

Of de partij ook echt tien zetels zal weten te bemachtigen op 17 maart volgend jaar, is de vraag. In de peilingen daalt de partij, volgens analisten een gevolg van het geflirt van de partij met complotdenkers die niets van het coronavirus willen weten. In peilingen van Eenvandaag en I&O Research daalde FvD van zo’n 16 zetels in juli, naar een marge van 4 tot 8 zetels vorige week.

FvD-stemmers houden Baudet verantwoordelijk voor de vrije val, omdat hij te veel zou aanschuren tegen complotdenkers als het gaat om corona. Ook schaarde hij zich met een megafoon bij Viruswaarheid-demonstranten voor de Tweede Kamer.

‘Nu hij het wiel heeft gekozen van complotgekkies haak ik af’, schreef een FvD’er in de enquête bij de peiling. Een ander: ‘Ik ben erg geschrokken dat Forum complotdenkers openlijk ruimte geeft om hun gedachtegoed te verspreiden. Bij die groep wil ik niet horen.’

