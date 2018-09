Baudet: het is beneden mijn waardigheid om mee te doen

De leider van Forum voor Democratie (FvD) zei dat hij zich vandaag helemaal ‘afzijdig had gehouden’ omdat er door het kabinet ‘toch niet geluisterd wordt’ in het debat over de kabinetsplannen van volgend jaar. ,,In het wedstrijdje vliegen afvangen heb ik me vandaag wat afzijdig gehouden. Het is een aaneenschakeling van argumenten die al 40 keer naar voren zijn gebracht. Het is beneden mijn waardigheid om voor de twintigste keer argumenten te geven waarnaar toch niet geluisterd wordt. Die gespeelde verontwaardiging, dat toontje. Ik heb me vandaag beziggehouden met het opzetten van lokale afdelingen van mijn partij.’’