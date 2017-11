Baudet ontevreden over Nederlandse vlag in Kamer: 'Madurodam-gedoe'

In de grote vergaderzaal van de Kamer staat, sinds het vragenuur van vandaag, achter het spreekgestoelte van de voorzitter een houten standaard met de Nederlandse driekleur.



Veel te klein, meent Baudet. Hij verwijst naar de vlag in het Amerikaanse congres, die groot en duidelijk zichtbaar boven het spreekgestoelte hangt. ,,Kijk, zo ziet een goede vlag in je parlement er uit. Niet dit teleurstellende madurodam-gedoe waar de Tweede Kamer vandaag mee komt."



Symbool

De Kamer besloot twee weken geleden op initiatief van de SGP en de PVV dat de vlag in de vergaderzaal thuishoort. Die kan een mooie en duidelijke functie vervullen als symbool van de natie, vindt SGP-leider Kees van der Staaij. Hij wijst erop dat de nationale vlag in parlementen van andere landen heel normaal is.



Voorzitter Khadija Arib introduceerde de vlag en sprak van 'een bijzonder moment in onze parlementaire geschiedenis'.