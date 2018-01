Baudet over flater met eerbetoon: ik bedoelde de tekst anders

update & videoThierry Baudet is pijnlijk de fout in gegaan met een filmpje op zijn Instagram-account. De voorman van Forum voor Democratie postte een video waarin hij zijn respect uitspreekt voor de Nederlandse militairen in Uruzgan, maar daar zitten onze soldaten al sinds 2010 niet meer. In een reactie zegt Baudet dat hij de tekst bij het filmpje anders bedoeld had.

,,Zo veel respect voor onze militairen hier!", schrijft Baudet bij het filmpje waarin hij in een vliegtuig over de Afghaanse provincie Uruzgan vliegt. De Nederlandse soldaten zijn alleen al sinds 2010 weg uit het gebied.



De fout zorgt voor de nodige ophef op sociale media. 'En, is de allernieuwste Instagram blunder van onze zelfbenoemde denker des vaderlands Thierry Baudet al doorgedrongen tot zijn adorerende #FvD aanhang?', maakt een twitteraar hem belachelijk. 'Baudet heeft respect voor niet aanwezige militairen in Uruzgan. Ik begrijp dat wel. Hij wil ook respect als politicus, al is hij weinig in de Kamer', schrijft iemand anders.

Baudet nu zegt dat hij niet zozeer 'hier' in Uruzgan bedoelde, als wel Afghanistan in zijn geheel, waar nog wel Nederlandse militairen aan een NAVO-opbouwmissie deelnemen. Hij wijst erop dat hij maar een korte tekst kwijt kon en achteraf het woord 'hier' misschien had moeten weglaten.

,,Dit was het gevoel dat ik had toen ik eroverheen vloog", aldus Baudet over zijn tekst. Hij herhaalt dat hij 'heel veel respect' heeft voor de militairen die waar dan ook in Afghanistan zitten en zaten en er hebben gevochten.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma kan niet lachen om de blunder. ,,Heel pijnlijk dit. In de Kamer had Baudet zoveel respect voor onze militairen dat hij de debatten oversloeg en ongezien tegen de verlenging van de huidige Afghanistan missie stemde." Zijn partijgenoot Jan Paternotte haalde eerder ook al uit naar de politicus, omdat hij regelmatig afwezig is tijdens debatten. ,,Laf, laf, laf", aldus Paternotte.



Extra pijnlijk voor Baudet is dat hij zich tijdens het debat over het fatale ongeluk met Nederlandse militairen in Mali, waarna toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis opstapte, hard maakte voor de uitrusting van de Nederlandse militairen. Die zou ondermaats zijn, waardoor het werk van de soldaten bemoeilijkt wordt. Bovendien is de FvD-voorman plaatsvervangend lid van de commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, die onder meer gaat over uitzendingen en missies van Nederlandse militairen.

De missie in Uruzgan liep van 2006 tot 2010 en kostte 25 Nederlandse militairen het leven. Na afloop gleed de provincie weer snel af in geweld en bloedvergieten. Veteranen vrezen dat veel van de geboekte vooruitgang teniet is gedaan.