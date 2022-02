Baudet over Russische inval: ‘Het is de schuld van het Westen’

,,Stel je voor dat Rusland humanitair zou interveniëren in Canada om de truckers te steunen”, zegt Baudet op de achterbank van een auto die op de snelweg rijdt in een filmpje dat hij op Twitter plaatst. Reden zijn de ‘ernstige mensenrechtenschendingen door de verschrikkelijke lockdowns’. Die waren niet in Rusland, beschrijft Baudet. ,,Dat is een vrij land gebleven.’’

Lopende band

Baudet schetst dat je ook niet moralistisch, maar ‘realistischer’ kunt denken. De wereld werkt zo niet, meent Baudet. ,,Als je op die manier over belangen, over historische allianties, trots en eer heen walst, dan maak je de wereld niet beter, maar veel instabieler. Dat is wat er de afgelopen tijd met Oekraïne is gebeurd.’’

Dan verwijst hij naar de oprichting van FvD, toen hij tegen het Associatieverdrag met Oekraïne streed in 2015 en 2016. ,,Toen voorspelde ik dit al, ik zei jongens, dit gaat mis. Dit is niet de manier, je destabiliseert de wereld en Oekraïners worden daar het meeste de dupe van. Wij ook allemaal omdat de energieprijzen allemaal heel erg duur worden. Uiteindelijk verliest iedereen, ook Rusland, voor niemand is dit goed. De oorzaak is dat het Westen alsmaar vanuit een tunnelvisie naar de wereld kijkt. Omdat alles Amerikaans moet worden, alles moet westers worden en het mislukt elke keer weer. Kijk naar Syrië, kijk naar Irak en kijk naar Libië, kijk nu naar Oekraïne. Het is heel treurig dat het gebeurt, het was niet nodig geweest. Het Westen heeft dit veroorzaakt en dat Rusland nu reageert was al te voorspelbaar. We hebben het steeds gezegd en nog steeds is het niet te laat.’’